Минюст исключил из реестра иноагентов три организации

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Минюст России исключил из реестра иноагентов три организации, следует из базы ведомства.

Речь идет о калининградской региональной общественной организации «Экозащита! — Женсовет», новосибирском издании «Тайга.инфо» и «Англо-американской школе Москвы». Напротив их наименований в реестре в графе об исключении из списка стоит дата 23 августа 2024 года.

«Англо-американская школа Москвы» была внесена в реестр иноагентов в июне 2023 года. За несколько недель до этого учредитель школы объявил о ее закрытии.

Новосибирское издание «Тайга.инфо» было признано иноагентом в мае 2023 года. В июле 2022 года его учредитель Александр Баянов сообщил, что вышел из проекта, а позже издание было ликвидировано.

Организация «Экозащита! — Женсовет» была ликвидирована по решению суда.

Единый реестр иноагентов создали в России В 2022 году. Впервые понятие «иностранный агент» ввели в российское законодательство в 2012 году.

Список иноагентов периодически пополняется. Так, 12 июля 2024 года Минюст включил в этот список семь человек. В частности, в их числе оказались писательница Линор Горалик (Юлия Горалик) и ученый и публицист Андрей Пионтковский. По данным Минюста, большинство новых иноагентов выступали против военных действий на Украине и распространяли «недостоверную информацию» о решениях российских властей.

16 августа Минюст добавил в реестр иностранных агентов телеграм-каналы BRIEF, «Незыгарь» и «Сирена», а также журналиста Рената Давлетгильдеева и основателя сети магазинов Zenden Андрея Павлова.