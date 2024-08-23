Московский суд лишил водительских прав диктора передачи «Галилео»

Борис Репетур (Фото: boris_repetur / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Суд оштрафовал и лишил водительских прав российского актера озвучивания Бориса Репетура по делу о ДТП, сообщает официальный телеграм-канал судов общей юрисдикции города Москвы.

Актера признали виновным по ч. 3 ст. 12.27 Административного кодекса — невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием.

Закон запрещает «водителю употреблять алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества после дорожно-транспортного происшествия, к которому он причастен», следует из текста статьи. Какой именно проступок совершил Репетур, в суде не уточнили.

Репетуру назначили штраф в размере 30 тыс руб., его также лишили водительских прав на полтора года.

Борис Репетур родился в 1958 году в Москве. С 1990-х годов он начал озвучивать российские телепередачи и рекламные ролики. В частности, он был закадровым голосом передачи «Вокруг Света», диктором программ «Галилео» и «Смотр».

С 1994 по 1998 год Репетур вместе с Антоном Зайцевым вел телепередачу «От винта!».