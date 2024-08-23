 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Захарова обвинила Германию в предательстве

Захарова: предательство и подлость Германии не останутся безнаказанными
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости)

Действия Германии, которая отправляет вооружение на Украину и предпринимает попытки реабилитировать нацистов, не останутся без наказания, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, выступая на форуме «Территория смыслов» платформы «Росмолодежь. События».

По словам Захаровой, Россия смогла «перезагрузить отношения с Германией» после Великой Отечественной войны, однако сегодня власти ФРГ «имеют наглость» воевать против России, поставляя Киеву вооружение.

«Ну, будет им за это, потому что такое предательство, такая подлость и такое расчеловечивание никогда не остаются безнаказанными», — заявила представитель МИДа.

Захарова ответила на слова Бербок о Путине и конфликте с НАТО
Политика
Мария Захарова

Захарова отметила, что в Германии предпринимаются попытки реабилитировать нацистов. В частности, она напомнила о главе МИД ФРГ Анналене Бербок, которая, по ее словам, гордится своим дедом, воевавшим в Кенигсберге.

В феврале 2024 года в МИД ФРГ заявили, что Бербок не была в курсе содержания архивных документов, по которым ее дед, Вальдемар Бербок, придерживался национал-социалистических взглядов.

Муфтий выступил против переговоров с захватчиками в волгоградской колонии

Футболист «Зенита» перешел в английский клуб

Моди заявил Зеленскому о готовности лично внести вклад в достижение мира

«Манчестер Сити» объявил о возвращении Илкая Гюндогана из «Барселоны»

Верховный суд раскрыл, когда у должника не смогут забрать автомобиль

Хуснуллин назвал ситуацию с ценами на жилье в России труднопрогнозируемой

Эксперт рассказал, насколько сильно подорожает бензин в сентябре

Киану Ривз подписал контракт с хоккейным клубом

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Мария Захарова МИД Германия вооружение поставки оружия
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
Материалы по теме
Захарова увидела русофобию в новых требованиях Латвии к ВНЖ для россиян
Политика
Захарова ответила на слова журналиста из Италии о российской пропаганде
Политика
Захарова сообщила об изучении действий журналистов из США в Судже
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 24 августа
EUR ЦБ: 101,61 (-0,01) Инвестиции, 18:02 Курс доллара на 24 августа
USD ЦБ: 91,6 (+0,31) Инвестиции, 18:02
Четверо сотрудников ФСИН погибли при захвате колонии под ВолгоградомОбщество, 18:18
Акции ММК, «Распадской», «Норникеля» обвалились на фоне санкций СШАИнвестиции, 18:17
«Галс-Девелопмент» внедрит новые технологии в девелопменте на стройкеПресс-релиз, 18:17
ЦБ рекомендовал назначить страховые выплаты жителям трех регионовФинансы, 18:15
Свой или чужой. Почему Sony запустит блокчейн, а Tether отказаласьКрипто, 18:14
США ввели санкции против сына главы Минобороны БелоусоваПолитика, 18:14
Самолет с людьми вернулся в Хельсинки из-за сбоя GPS на востоке ФинляндииПолитика, 18:10
Сэкономьте до 10 800 ₽ на РБК Pro
До 26 августа подписка на максимальный тариф стала выгоднее
Купить со скидкой
Макрон начал финальные консультации перед назначением премьераПолитика, 18:10
НРА присвоило «Сибуру» наивысший ESG-рейтинг среди российских компанийПресс-релиз, 18:06
Налог с продажи квартиры: инструкция по НДФЛНедвижимость, 18:05
Захарова обвинила Германию в предательствеПолитика, 18:05
«Динамо» объявило о переходе марокканца с помощью ролика в стиле «Дюны»Спорт, 18:03
Волгоградский губернатор сообщил о погибших при захвате колонииПолитика, 17:59
Под новые санкции США против России попали почти 400 физлиц и компанийПолитика, 17:40