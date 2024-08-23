Захарова обвинила Германию в предательстве

Мария Захарова (Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости)

Действия Германии, которая отправляет вооружение на Украину и предпринимает попытки реабилитировать нацистов, не останутся без наказания, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, выступая на форуме «Территория смыслов» платформы «Росмолодежь. События».

По словам Захаровой, Россия смогла «перезагрузить отношения с Германией» после Великой Отечественной войны, однако сегодня власти ФРГ «имеют наглость» воевать против России, поставляя Киеву вооружение.

«Ну, будет им за это, потому что такое предательство, такая подлость и такое расчеловечивание никогда не остаются безнаказанными», — заявила представитель МИДа.

Захарова отметила, что в Германии предпринимаются попытки реабилитировать нацистов. В частности, она напомнила о главе МИД ФРГ Анналене Бербок, которая, по ее словам, гордится своим дедом, воевавшим в Кенигсберге.

В феврале 2024 года в МИД ФРГ заявили, что Бербок не была в курсе содержания архивных документов, по которым ее дед, Вальдемар Бербок, придерживался национал-социалистических взглядов.