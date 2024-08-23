На ЗАЭС запустили отключившуюся линию энергоснабжения 330 кВ
На Запорожской АЭС вернули в работу отключенную ранее линию энергоснабжения «Ферросплавная-1», сообщает пресс-служба станции.
«На Запорожской АЭС в 15:30 введена в работу высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ «Ферросплавная-1», — говорится в официальном телеграм-канале ЗАЭС.
Там уточнили, что энергоснабжение станции также обеспечивается за счет линии 750 кВ «Днепровская».
Запорожская АЭС — крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности и третья по размеру в мире. Объект находится под контролем российских военных с февраля 2022 года. После присоединения Запорожской области к России президент Владимир Путин подписал указ о передаче электростанции в собственность государства.
Автоматика отключила высоковольтную линию энергоснабжения «Ферросплавная-1» на ЗАЭС утром 23 августа. Тогда в пресс-службе уточнили, что радиационный фон на станции и вокруг был в норме, все блоки ЗАЭС находились в состоянии «холодный останов».
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