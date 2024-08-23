На ЗАЭС автоматика отключила одну из линий энергоснабжения

Запарожская АЭС (Фото: Дмитрий Григорьев / Global Look Press)

Высоковольтную линию энергоснабжения «Ферросплавная-1» на Запорожской АЭС в пятницу отключила автоматика, говорится в сообщении станции в телеграм-канале.

Там уточнили, что речь идет о линии в 330 кВ «Ферросплавная-1».

«Собственные нужды АЭС запитаны от линии 750 кВ «Днепровская». Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано», — добавили на станции.

Сотрудники ЗАЭС также готовы к реагированию на нештатные ситуации.

Все блоки Запорожской АЭС сейчас находятся в состоянии «холодный останов».

«Холодный останов» — прекращение ядерной реакции, охлаждение и поддержание реактора при нормальных температуре и давлении в течение длительного времени для проведения периодического осмотра. При этом продолжают действовать система отвода остаточных тепловыделений и вспомогательная система охлаждения.

Радиационный фон на станции и вокруг находится в норме и без изменений, заверили на ЗАЭС.

Запорожская АЭС — крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности и третья по размеру в мире. Объект находится под контролем российских военных с февраля 2022 года. После присоединения Запорожской области к России президент Владимир Путин подписал указ о передаче электростанции в собственность государства.