На ЗАЭС автоматика отключила одну из линий энергоснабжения
Высоковольтную линию энергоснабжения «Ферросплавная-1» на Запорожской АЭС в пятницу отключила автоматика, говорится в сообщении станции в телеграм-канале.
Там уточнили, что речь идет о линии в 330 кВ «Ферросплавная-1».
«Собственные нужды АЭС запитаны от линии 750 кВ «Днепровская». Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано», — добавили на станции.
Сотрудники ЗАЭС также готовы к реагированию на нештатные ситуации.
Все блоки Запорожской АЭС сейчас находятся в состоянии «холодный останов».
«Холодный останов» — прекращение ядерной реакции, охлаждение и поддержание реактора при нормальных температуре и давлении в течение длительного времени для проведения периодического осмотра. При этом продолжают действовать система отвода остаточных тепловыделений и вспомогательная система охлаждения.
Радиационный фон на станции и вокруг находится в норме и без изменений, заверили на ЗАЭС.
Запорожская АЭС — крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности и третья по размеру в мире. Объект находится под контролем российских военных с февраля 2022 года. После присоединения Запорожской области к России президент Владимир Путин подписал указ о передаче электростанции в собственность государства.
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