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Захват заложников в ИК-19 ,  
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Двое пострадавших в ИК-19 сотрудников ФСИН находятся в тяжелом состоянии

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Захват заложников в ИК-19

Двое пострадавших в ИК-19 сотрудников ФСИН находятся в тяжелом состоянии
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Двое пострадавших при захвате заложников в ИК-19 в Волгоградской области сотрудников колонии находятся в тяжелом состоянии, сообщил председатель комитета здравоохранения региона Анатолий Себелев.

«В центральную районную больницу поступило четыре пострадавших сотрудника УФСИН. Два человека находятся в тяжелом состоянии, два в состоянии средней степени тяжести. В настоящее время проводятся операции в районной больнице», — сказал Себелев.

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Фото:Максим Киселев / ТАСС

Нападение с захватом заложников произошло в ИК-19 в городе Суровикино Волгоградской области. Взбунтовавшиеся заключенные убили сотрудника колонии, еще несколько работников ФСИН пострадали.

Захват заложников произошел во время заседания дисциплинарной комиссии.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что четверо пострадавших сотрудников УФСИН госпитализированы в Суровикинскую ЦРБ.

Бочаров также сообщил, что в регионе создан оперативный штаб, который координирует работу по освобождению заложников.

Владимир Путин во время заседания Совета безопасности сообщил, что ему доложили о ситуации в колонии. Теперь президент ждет доклад МВД.

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Теги
колонии захват заложников Волгоградская область
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