Прокуратура проверит режим в колонии после нападения на сотрудников ФСИН

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Прокуратура Волгоградской области проверит исправительную колонию № 19, где заключенные захватили в заложники сотрудников ФСИН, сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

«Будет дана оценка соблюдению режимных требований, принимаемым мерам по пресечению нахождения в пользовании осужденных запрещенных предметов, обеспечению безопасности персонала учреждения и т.д.», — говорится в сообщении.

Кроме того, прокуратура будет контролировать уголовное дело, которое возбудили после нападения.

В ИК-19 в Суровикино в Волгоградской области содержатся около 1 тыс. заключенных. 23 августа несколько преступников в колонии напали на сотрудников ФСИН.

По данным ТАСС, один из сотрудников колонии убит. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о госпитализации четырех пострадавших.

Для контроля работы по освобождению заложников в регионе создали оперштаб. По факту случившегося завели уголовное дело по ч. 4 ст. 206 (захват заложников) и ч. 3 ст. 321 (дезорганизация деятельности колонии).