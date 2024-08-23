Глава района заявил о перекрытой дороге к колонии с захватом заложников
Жителям города Суровикино Волгоградской области, где произошел захват заложников в местной колонии, ничего не угрожает, так как учреждение находится далеко от жилых домов, сообщил глава Суровикинского муниципального района Роман Слива в телеграм-канале.
«Правоохранительными структурами приняты все меры для локализации места происшествия, дорога к колонии перекрыта», — написал он.
Глава района подчеркнул, что местные организации и гражданский транспорт работают в штатном режиме.
23 августа группа заключенных напала на сотрудников ФСИН в исправительной колонии строгого режима № 19 в городе Суровикино. По данным ТАСС, один из сотрудников колонии убит, предположительно, четверо оказались в заложниках.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что четверых сотрудников УФСИН госпитализировали в Суровикинскую центральную районную больницу.
Глава региона также сообщил о создании оперштаба для координации работы по освобождению заложников. По факту произошедшего завели уголовное дело по ч. 4 ст. 206 (захват заложников) и ч. 3 ст. 321 (дезорганизация деятельности колонии).
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