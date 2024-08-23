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Дипломат Ватикана рассказал об интересе папы римского к делам Лукашенко

Дипломат Ватикана Йозич: папа римский постоянно интересуется делами Лукашенко
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / ТАСС)

Папа римский Франциск регулярно интересуется делами президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщил дипломат Ватикана, апостольский нунций Анте Йозич на встрече с белорусским лидером. Его слова приводит агентство БелТА.

Йозич отметил, что ежегодно приезжал в Ватикан и виделся с папой римским. «А как Лукашенко? Не «бонджорно» («добрый день» по-итальянски — РБК), не добрый день, а «как президент Лукашенко?» Я заметил, что между вами есть определенные хорошие отношения, которые сложились на важных хороших принципах», — добавил дипломат.

Йозич встретился с Лукашенко в связи с завершением своей миссии в Белоруссии.

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Лукашенко и папа римский Франциск встретились в мае 2016 года в Апостольском дворце в Ватикане. Тогда они обсудили развитие отношений между Минском и Римско-католической церковью. Встреча продлилась 40 минут, большую часть которой Лукашенко и понтифик разговаривали в формате один на один.

По итогам переговоров Франциск вручил Лукашенко памятную медаль, которую белорусский лидер передарил участнице телепроекта «Голос» Патриции Кургановой.

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Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
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