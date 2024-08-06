Администратора бара в Петербурге обвинили в дискредитации армии

Полиция составила протокол о дискредитации Вооруженных сил (ВС) России на администратора бара «Дайкири» на Большой Конюшенной, не пустившего в заведение писателя и участника военной операции на Украины, сообщил депутат Государственной думы Михаил Романов в телеграм-канале.

По словам депутата, в начале июня администратор бара выгнал из заведения вернувшегося из зоны военной операции писателя Александра Конторовича и его друзей из ЛНР. На произошедшее обратил внимание журналист Александр Малькевич и рассказал о случае в своем телеграмм-канале.

Замглавы МВД Андрей Храпов сообщил Романову, что по его депутатскому запросу на работника бара составили административный протокол по ч.1 ст. 20.3.3 КоАП — публичные действия, направленные на дискредитацию использования российских ВС. Максимальное наказание по статье — штраф до 50 тыс. руб.

«На наличие уголовных составов дополнительно проводится проверка СК России. Также прокуратурой Санкт-Петербурга совместно с Роспотребнадзором проведена проверка деятельности бара», — написал Романов.

В заведении обнаружили нарушения санитарно-эпидемиологических требований, с реализации сняли продукцию весом 74,58 кг, отметил депутат.

В конце зимы полиция задержала девушку за публикацию о том, как она прогнала из своего кафе участника военной операции, который «начал вести себя, мягко говоря, не очень». На Алену Полякевич составили протокол по статье о дискредитации армии, Люберецкий городской суд оштрафовал ее на 45 тыс. руб.

Позднее СК завел против девушки уголовное дело по ч. 1 ст. 282 Уголовного кодекса — возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, до пяти лет лишения свободы. Предприниматель уехала из России в Тбилиси.