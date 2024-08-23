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Общество ,  
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Жена раненого при захвате ИК под Волгоградом рассказала о его состоянии

Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press
Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press

У сотрудника ИК-19 в Волгоградской области, пострадавшего при захвате заложников, все хорошо, сообщила его жена телеканалу RT. Речь идет о Юрии Маврине.

«Только ухо чуть-чуть повреждено. Он в больнице местной. С ним все в порядке, он жив», — рассказала супруга Маврина Татьяна. Она уточнила, что в исправительной колонии он работает три года. Раньше, по ее словам, конфликтов в учреждении не было.

Нападение с захватом заложников произошло в ИК-19 в городе Суровикино. По данным ТАСС и телеграм-канала Shot, взбунтовавшиеся заключенные убили сотрудника колонии, еще несколько работников ФСИН пострадали. Один из них — Роман Пономарев.

Как рассказала RT подруга семьи пострадавшего, он освобожден и находится в больнице. Ей эту информацию сообщили непосредственно родственники Пономарева, которые звонили в приемную колонии после захвата заложников. Она подтвердила данные об освобождении начальника ИК-19 Андрея Девятова.

Захват заложников в колонии под Волгоградом. Что известно
Общество
Фото:Максим Киселев / ТАСС

Как рассказали «Интерфаксу» в приемной Центральной районной больницы Суровикинского района, трех пострадавших при захвате колонии направили в реанимацию. Губернатор Андрей Бочаров подтвердил, что четверо пострадавших госпитализированы.

Захват заложников произошел во время заседания дисциплинарной комиссии. По информации Shot, нападение совершили трое или четверо заключенных, они называют себя членами группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России и признана террористической).

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Теги
колония в Суровикино Волгоградская область исправительная колония захват заложников
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