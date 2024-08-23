Пострадавшие при захвате колонии в Суровикино попали в реанимацию

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Трех пострадавших в результате захвата исправительной колонии в Волгоградской области направили в реанимацию, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на приемную центральной районной больницы Суровикинского района.

О том, что в ходе захвата пострадали люди, подтвердили в пресс-службе Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Их состояние не уточняется.

Нападение с захватом заложников произошло в ИК-19 в городе Суровикино Волгоградской области. По данным ТАСС и телеграм-канала Shot, взбунтовавшиеся заключенные убили сотрудника колонии, еще несколько работников ФСИН пострадали. Shot уточнил, что речь идет о четырех пострадавших, а погиб дежурный, который пытался оказать сопротивление заключенным.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу администрации Волгоградской области, в пресс-службу МВД, СК, ФСИН, а также ФСБ региона.

Захват заложников произошел во время заседания дисциплинарной комиссии. По информации Shot, нападение совершили трое или четверо заключенных, они называют себя членами группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России и признана террористической).

Начальника колонии Андрея Девятова выдали силовикам, он также оказался в реанимации с ранами, сообщил телеграм-канал Baza. По его данным, захватчики потребовали вертолет с пилотом и $2 млн, чтобы сбежать из России.

16 июня шестеро заключенных захватили в заложники двух сотрудников ростовского следственного изолятора — инспектора дежурной смены СИЗО Виктора Кончакова и начальника оперативного управления областного УФСИН Александра Богму. Трое участников бунта отбывали сроки в колонии строгого режима по обвинениям в участии в террористической организации и подготовке теракта в Черкесске.

Захватчики тогда также заявили о принадлежности к «Исламскому государству» и сообщили, что они захватили «ростовский централ, где сажают наших братьев».