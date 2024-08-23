Комиссия центрального аппарата ФСИН выехала в Волгоградскую область

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Сотрудники центрального аппарата ФСИН направились с проверкой в колонию в Волгоградской области, где произошел захват заложников, сообщило пресс-бюро ФСИН.

«В связи с чрезвычайным происшествием в ИК-19 УФСИН России по Волгоградской области в регион незамедлительно выехала группа сотрудников центрального аппарата ФСИН России для проведения проверки», — говорится в сообщении.

23 августа заключенные исправительной колонии № 19 в городе Суровикино в Волгоградской области захватили в заложники нескольких сотрудников учреждения. Это произошло во время заседания дисциплинарной комиссии. В колонии началась операция по освобождению заложников. По данным ФСИН, несколько человек пострадали. ТАСС и Shot пишут, что один сотрудник учреждения убит.