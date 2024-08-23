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В ДТП погиб гендиректор Тюменской строительной компании Михаил Родин

Михаил Родин
Михаил Родин (Фото: ssrto.ru)

Генеральный директор Тюменской строительной компании Михаил Родин погиб в автомобильной аварии, сообщили в пресс-службе Союза строителей Тюменской области.

Родин скончался в результате полученных травм на 74-м году жизни. Подробности и обстоятельства ДТП не приводятся

«Михаил Родин был патриотичным и целеустремленным человеком, прямым и конкретным в своих суждениях, напористым в достижении целей, неравнодушным к проблемам стройки, не боялся выразить свое мнение по любому поводу. Вся его профессиональная и общественная деятельность была направлена на развитие Тюмени и Тюменской области», — отметили в Союзе строителей региона.

Прощание с предпринимателем прошла в пятницу в областной клинической больнице № 1 в районе Патрушево.

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Михаил Родин родился 25 мая 1951 года, в Тюмень приехал в 1970 году. Там он получил высшее образование в Тюменском инженерно-строительном институте, освоив профессию строителя. Он работал штукатуром и плотником, затем начал инженерную карьеру. В 1986-1992 годах Родин был заведующим отделом строительства ГК КПСС, первым зампредседателя Тюменского горисполкома. С 1992 года он возглавил Тюменскую строительную компанию.

Родина наградили медалью «За развитие и освоение недр Тюменского нефтегазового комплекса» и удостоили звания «Почетный строитель Тюменской области».

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