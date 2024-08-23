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МЧС сообщило об афтершоке после землетрясения на Камчатке

Афтершок магнитудой 5,5 произошел на Камчатке после землетрясения
Фото: Mario Tama / Getty Images
Фото: Mario Tama / Getty Images

Афтершок магнитудой 5,5 зарегистрирован на Камчатке после землетрясения, произошедшего 17 августа, сообщило управление МЧС по региону.

Ощущаемый толчок произошел в акватории Тихого океана, в 180 км к востоку от Петропавловска-Камчатского, уточнили там.

«Глубина подземного толчка составила 33 км. В Петропавловске-Камчатском землетрясение ощущалось силой до трех баллов», — добавили в управлении.

Как и при самом землетрясении, угроза цунами не объявлялась.

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Землетрясение силой в 7 баллов произошло на Камчатке вечером 17 августа (утром 18 августа по Москве). Одновременно с этим проснулся вулкан Шивелуч.

Общее количество афтершоков разной интенсивности после этого превысило 250.

Так, предыдущий на Камчатке магнитудой 6 зарегистрировали накануне в 124 км от Петропавловска-Камчатского. Его ощутили не только жители этого города, но и Вилючинска, а также в Елизовском районе.

Спасатели осмотрели здания в регионе, тогда информации о разрушениях и пострадавших не было. Позже выяснилось, что повреждения получили 20 жилых зданий.

Губернатор Камчатки Владимир Солодов поручил региональному правительству срочно расселить дома, где есть риски обрушения после землетрясения.

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