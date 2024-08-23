Минобороны отчиталось о семи сбитых за ночь дронах
Средства ПВО прошедшей ночью уничтожили семь украинских беспилотников над двумя российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
По данным ведомства, четыре дрона были сбиты над территорией Белгородской области и три — над территорией Курской области.
В Воронежской области этой ночью в течение трех с половиной часов действовал режим опасности атаки БПЛА.
Накануне вечером, 22 августа, Белгородскую область вновь атаковали украинские беспилотники. Атаке подверглись восемь населенных пунктов. Пострадавших не было, но были повреждены жилые дома, инфраструктурный объект, были обрывы на линии электропередачи.
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