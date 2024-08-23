В Новороссийске загорелся мусорный полигон на площади 2 тыс. кв. м
На мусорном полигоне в Новороссийске начался пожар, сообщил глава города Андрей Кравченко в телеграм-канале.
«Ориентировочная площадь пожара составляет 2000 кв.м», — написал мэр.
На месте работают оперативные службы, в ликвидации огня задействовали 20 человек и восемь единиц техники.
Полигон временно не принимает мусор, добавил Краченко. Мэр выехал на место ЧП.
В конце июля в Ростове-на-Дону произошло возгорание на полигоне бытовых отходов на площади 1 тыс. кв. м. Для тушения пожара выделили три единицы водоналивной техники. В тушении огян задействовали 55 человек и 27 единиц техники.
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