В Новороссийске загорелся мусорный полигон на площади 2 тыс. кв. м

На мусорном полигоне в Новороссийске начался пожар, сообщил глава города Андрей Кравченко в телеграм-канале.

«Ориентировочная площадь пожара составляет 2000 кв.м», — написал мэр.

На месте работают оперативные службы, в ликвидации огня задействовали 20 человек и восемь единиц техники.

Полигон временно не принимает мусор, добавил Краченко. Мэр выехал на место ЧП.

В конце июля в Ростове-на-Дону произошло возгорание на полигоне бытовых отходов на площади 1 тыс. кв. м. Для тушения пожара выделили три единицы водоналивной техники. В тушении огян задействовали 55 человек и 27 единиц техники.