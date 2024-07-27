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В Ростове-на-Дону загорелся мусорный полигон на площади 1 тыс. кв. м

Фото: logvinenko_rnd / Telegram
Фото: logvinenko_rnd / Telegram

В Ростове-на-Дону произошло возгорание на полигоне бытовых отходов на площади 1 тыс. кв. м, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко в своем телеграм-канале.

«Сегодня на территории полигона бытовых отходов в Советском районе произошло загорание мусора на площади 1 тыс. кв. м. Все службы на месте, ведется реагирование», — написал Логвиненко.

Он добавил, что для тушения пожара выделено три единицы водоналивной техники.

По данным ГУ МЧС по Ростовской области, сообщение о возгорании по адресу пер. Машиностроительный, 18, поступило в 12:50 мск субботы. Сейчас в тушении задействованы 55 человек и 27 единиц техники.

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27 июля «РБК Ростов» сообщил о возгорании спецтехники и строительного вагончика на площади 1 тыс. кв. м и уточнил, что пожару присвоен ранг 1-БИС. На тот момент к тушению пожара были привлечены 20 человек, пять единиц техники, два трактора и один бульдозер.

«БИС» не является аббревиатурой, в переводе с латинского языка это обозначает выражение «два раза». Это означает, что при приписывании возгоранию класса 1-БИС удваивается количество пожарных бригад.

Когда пожару устанавливается уровень 1-БИС, то это говорит о том, что сил двух уже направленных туда соединений недостаточно. Тушение пожара при постановке класса 1-БИС производят четыре расчета.

В апреле 2024 года загорелся мусорный полигон в Темрюкском районе Краснодарского края. Площадь пожара составила 2,5 тыс. кв. м. В тушении принимали участие 13 человек и восемь единиц техники.

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