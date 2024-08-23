Мадуро опубликовал мультик с Илоном Маском в образе сатаны
Президент Венесуэлы Николас Мадуро опубликовал короткий мультфильм, по сюжету которого он в образе супергероя сражается против владельца социальной сети X (Twitter) Илона Маска в облике сатаны. Видео размещено в телеграм-канале Мадуро.
Ролик является эпизодом сериала Super Bigote («Суперусы» — РБК), его транслируют с 2021 года на венесуэльском ТВ. Мадуро в мультфильме якобы является супергероем, напоминающим Супермена.
В новом видео Маск представлен демоном, который заявляет об изменении образа мышления венесуэльцев благодаря своей технологической мощи и контролю над социальными сетями. Цель Маска в мультсериале — захватить власть и природные богатства страны.
Супергерой Мадуро противостоит злодею и отправляет его на Марс.
«Фашизм не войдет в Венесуэлу, потому что есть кому ее защитить, и я — ее верный защитник, — говорит главный герой.
В телеграм-канале Мадуро написал под видео, что «они ошибочно нас недооценили, они считали, что могут навязать ненависть и манипулировать».
В начале августа Маск пообещал подпалить Мадуро усы из космоса с помощью лазеров. Так он ответил на новость о блокировке соцсети Х в Боливарианской Республике.
9 августа Мадуро подписал указ об ограничении работы Х в Венесуэле. По его словам, это сделано в качестве «меры предосторожности», поскольку X многократно нарушила законы страны. Теперь, отметил Мадуро, соцсеть «разжигает ненависть, гражданскую войну, смерть и конфронтацию».
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