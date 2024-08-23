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Военная операция на Украине ,  
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Глава СК запросил доклад о расследовании смерти военного в РОВД Махачкалы

Сюжет
Военная операция на Украине

Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании гибели в результате избиения в отделении полиции в Дагестане участника военной операции, сообщает пресс-служба ведомства.

«Председатель Следственного комитета запросил у руководителя управления по республике Дагестан Беляева Дмитрия доклад о ходе расследования уголовного дела и первоначально установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении.

По версии следствия, в начале июля в отдел полиции города Махачкалы доставили местного жителя, который позднее умер от полученных в отделении травм. Погибший Ахмед Джабраилов был участником военных действий на Украине и бойцом штурмовой бригады спецназа «Ахмат».

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Ахмед Джабраилов

Позднее глава Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев опубликовал видео с камер наблюдения из РОВД, на которые попал Джабраилов. На первом видео двое полицейских затаскивают в комнату мужчину в наручниках и усаживают на стул, тот падает на пол.

На следующей записи задержанный лежит лицом в пол, один из сотрудников полиции садится на него сверху, придавливает ногой и наносит несколько ударов. К нему присоединяется второй. В помещение заходят еще несколько полицейских, один из них бьет мужчину электрошокером, а другие его удерживают. Через какое-то время задержанный перестает двигаться.

20 августа сотрудника полиции задержали по уголовному делу о превышении полномочий после гибели Джабраилова. Судебно-медицинская экспертиза показала, что военный скончался в результате механической асфиксии.

В отношении командира отделения полка ППСП управления МВД Махачкалы возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 Уголовного кодекса — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, а также и п. «а», «б», «в» ч. 3 ст. 286 — превышение должностных полномочий с применением насилия, специальных средств и с причинением тяжких последствий. Подозреваемого отправили под арест, сообщили в СК.

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Теги
Военная операция на Украине Следственный комитет Дагестан Александр Бастрыкин
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