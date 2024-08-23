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Военная операция на Украине ,  
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В Воронежской области предупредили об угрозе атаки беспилотников

Глава Воронежской области Гусев: в регионе предупредили об угрозе атаки БПЛА
Сюжет
Военная операция на Украине

В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — написал глава региона.

Воронежскую область ночью атаковали более 35 БПЛА
Политика
Фото:Минобороны России

В ночь на 14 августа Воронежскую область атаковали более 35 беспилотников. В результате падения обломков дронов повреждения получили объекты жилой и нежилой недвижимости, коммунальной инфраструктуры и автомобили. В ходе атак никто не пострадал.

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Военная операция на Украине Воронежская область Александр Гусев
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