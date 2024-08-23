Глава Воронежской области Гусев: в регионе предупредили об угрозе атаки БПЛА

В Воронежской области предупредили об угрозе атаки беспилотников

В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — написал глава региона.

В ночь на 14 августа Воронежскую область атаковали более 35 беспилотников. В результате падения обломков дронов повреждения получили объекты жилой и нежилой недвижимости, коммунальной инфраструктуры и автомобили. В ходе атак никто не пострадал.