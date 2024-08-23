В Воронежской области предупредили об угрозе атаки беспилотников
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — написал глава региона.
В ночь на 14 августа Воронежскую область атаковали более 35 беспилотников. В результате падения обломков дронов повреждения получили объекты жилой и нежилой недвижимости, коммунальной инфраструктуры и автомобили. В ходе атак никто не пострадал.
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