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Военная операция на Украине ,  
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Белоусов поддержал идею о жилье для военных с детьми с инвалидностью

Сюжет
Военная операция на Украине

Министр обороны Андрей Белоусов поддержал предложение о внеочередном предоставлении жилья военных, которые воспитывают детей с инвалидностью, сообщила пресс-служба ведомства.

20 августа депутаты партии «Единая Россия» внесли в Госдуму законопроект, предлагающий право на жилье для военнослужащих, в семьях которых растет ребенок с инвалидностью. Депутаты предложили внести изменения в статью 15 закона «О статусе военнослужащих».

В пояснительной записке сказано, что нынешнее законодательство признает военнослужащего нуждающимся в жилье только тогда, когда член его семьи имеет хроническое заболевание. В «Единой России» считают необходимым дополнить список причин для предоставления жилья и внести туда пункт о семьях военных с детьми с инвалидностью.

Врио секретаря генсовета партии Владимир Якушев отметил, что инициатива «станет очередным шагом к повышению уровня социальной защищенности семей военнослужащих, воспитывающих детей-инвалидов».

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Мера касается участвующих в боевых действиях военнослужащих, которые заключили контракт после 24 февраля 2022 года и перестали получать положенную им пенсию за выслугу лет.

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Персоны
Минобороны инвалидность Андрей Белоусов военнослужащие
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Андрей Белоусов

министр обороны России
17 марта 1959 года
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