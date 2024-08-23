Белоусов поддержал идею о жилье для военных с детьми с инвалидностью

Министр обороны Андрей Белоусов поддержал предложение о внеочередном предоставлении жилья военных, которые воспитывают детей с инвалидностью, сообщила пресс-служба ведомства.

20 августа депутаты партии «Единая Россия» внесли в Госдуму законопроект, предлагающий право на жилье для военнослужащих, в семьях которых растет ребенок с инвалидностью. Депутаты предложили внести изменения в статью 15 закона «О статусе военнослужащих».

В пояснительной записке сказано, что нынешнее законодательство признает военнослужащего нуждающимся в жилье только тогда, когда член его семьи имеет хроническое заболевание. В «Единой России» считают необходимым дополнить список причин для предоставления жилья и внести туда пункт о семьях военных с детьми с инвалидностью.

Врио секретаря генсовета партии Владимир Якушев отметил, что инициатива «станет очередным шагом к повышению уровня социальной защищенности семей военнослужащих, воспитывающих детей-инвалидов».

28 июня президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячных компенсационных выплатах контрактникам. Согласно документу, участники военной операции, заключившие контракт с Минобороны, будут ежемесячно получать компенсацию, равную пенсии за выслугу лет.

Мера касается участвующих в боевых действиях военнослужащих, которые заключили контракт после 24 февраля 2022 года и перестали получать положенную им пенсию за выслугу лет.