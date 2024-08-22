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Бизнес ,  
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Гендиректор Nestle уйдет из компании

Гендиректор Nestle Марк Шнайдер заявил об уходе

Генеральный директор швейцарской корпорации Nestle Марк Шнайдер покинет пост в сентябре 2024 года, сообщает пресс-служба концерна.

Совет директоров компании назначил на пост гендиректора Лорана Фрейше — на данный момент он работает исполнительным вице-президентом корпорации и главой региона компании в Латинской Америке.

«Совет также выдвинул Лорана Фрейше в качестве кандидата в Совет директоров на ежегодном общем собрании 2025 года», — говорится в сообщении.

Шнайдер занимал пост гендиректора Nestle с 2017 года. За семь лет работы он уделял внимание «быстрорастущим категориям, таким как кофе, уход за домашними животными и продукты для здорового питания», отметили в корпорации.

Будущий гендиректор начал работать в Nestle в 1986 году. С 2008 по 2014 год руководил европейским подразделением, потом американским. Два года назад его назначили главой латиноамериканского подразделения компании.

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Бизнес
Фото:Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press

Швейцарская компания Nestle является крупнейшим и старейшим в мире производителем продуктов питания и напитков. Концерн основан в 1866 году. Компании принадлежит более 400 фабрик в 83 странах, а общее число сотрудников по всему миру составляет около 270 тыс.

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