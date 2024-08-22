МЧС: при тушении пожара после обстрела в Донецке пострадали пятеро спасателей

При тушении пожара после обстрела в Донецке пострадали пятеро спасателей

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

В результате пожара, который возник после обстрела в Донецке, пострадали пять сотрудников МЧС, сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

«В Петровском районе они тушили пожар в многоквартирном доме из-за попадания взрывоопасного предмета», — говорится в сообщении.

Спасатели сами доехали до больницы, они находятся на стационарном лечении.

Петровский район Донецка попал под артиллерийскую атаку, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. В результате нападения пострадали две семьи, в том числе 11-летний мальчик.

Всего при атаке на город пострадали девять человек, повреждены 13 жилых зданий в Петровском районе Донецка, а также Калининском и Никитовском районах Горловки.

«К этому часу со стороны вооруженных формирований Украины совершены 16 вооруженных атак, выпущено более 40 боеприпасов», — написал Пушилин.

18 августа в ДНР четыре сотрудника МЧС пострадали из-за атаки украинского беспилотника. Атака дрона на пожарный автомобиль произошла, когда сотрудники МЧС тушили легковушку в Горловке. Пострадавших в результате удара дрона спасателей госпитализировали.