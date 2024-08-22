Директора автобазы в Тамбове уволят после танцев с куклой в чулках

Фото: keistmb / Telegram

Директора автобазы правительства Тамбовской области Андрея Селионова уволят после того, как он на свой день рождения устроил танцы с плеткой вместе с аниматором в костюме куклы в чулках. Видео с мероприятия опубликовали издание «Абирег» и телеграм-канал «Тамбовский кейс».

Тамбовский губернатор Максим Егоров, не называя имени человека, написал в своем телеграм-канале, что директор одного из подведомственных предприятий правительства региона позволил себе «неподобающее поведение, пусть и в связи с личным праздником».

«Произошедшее вызывает только чувства стыда и недоумения. Считаю, что подобное поведение для руководящего работника недопустимо. Безусловно, он не будет дальше занимать свою должность», — отметил глава региона.

«Абирег» пишет, что на видео директор автобазы правительства Тамбовской области Андрей Селионов. 20 августа он отпраздновал 51-летие. Издание пишет, что танец для него могли заказать коллеги, и описало происходящее на видео как «коитус с ростовой куклой».Человек в костюме полуобнаженной женщины делает лэп-денс, а затем танцует с чиновником, Видео заканчивается с тем, что все присутствующие (вероятно, это коллеги мужчины) водят хоровод.

В заметке говорится, что Селионов отказался от комментариев.