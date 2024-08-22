Сотрудников порта Кавказ эвакуировали после атаки и пожара на пароме
В связи с атакой украинских сил на порт Кавказ, результатом которой стал пожар на пароме с цистернами, работников порта эвакуировали за пределы территории, сообщила пресс-служба Минтранса.
Информация о пострадавших на момент подготовки этого материала уточнялась.
«Произведена эвакуация сотрудников порта за его периметр. Спасательная судно и пожарный поезд находятся на пути в порт Кавказ», — говорится в сообщении министерства.
По последним данным оперативного штаба Краснодарского края, в результате пожара паром затонул. На нем было 30 цистерн с топливом. Других очагов горения в порту не было, уточнили в оперштабе.
Незадолго до атаки на Крымском мосту перекрывали движение. Порт находится в северо-восточной части Керченского пролива, примерно в 12 км от переправы. На его территории работают паромные и грузовые терминалы по перевалке нефтепродуктов, химических, зерновых и пищевых наливных грузов.
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