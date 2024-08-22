Для тушения парома с цистернами в порт Кавказ направлен пожарный поезд
Для тушения горящих в порту Кавказ цистерн с топливом направлен пожарный поезд, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
«Происшествию в порту Кавказ присвоен ранг пожара № 3», — говорится в сообщении.
Для тушения пожара привлечен 101 человек, а также 34 единицы техники.
Ранее в оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что Украина атаковала железнодорожный паром с топливными цистернами в порту Кавказ. Позднее он затонул. По данным «РИА Новости», на его борту было пять человек. Глава Темрюкского района Краснодарского края Федор Бабенков рассказал, что на пароме находилось 30 цистерн с топливом.
Порт Кавказ находится в Керченском проливе, примерно в 12 км от Крымского моста. Пассажирский терминал обеспечивает паромную переправу между Крымом и Краснодарским краем и считается одним из крупнейших в стране. Через порт проходят контейнерные, сухие, жидкие и сыпучие генеральные грузы, грузовой терминал способен переваливать большие объемы нефти на экспорт.
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