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Военная операция на Украине ,  
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Для тушения парома с цистернами в порт Кавказ направлен пожарный поезд

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Для тушения горящих в порту Кавказ цистерн с топливом направлен пожарный поезд, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

«Происшествию в порту Кавказ присвоен ранг пожара № 3», — говорится в сообщении.

Для тушения пожара привлечен 101 человек, а также 34 единицы техники.

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Ранее в оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что Украина атаковала железнодорожный паром с топливными цистернами в порту Кавказ. Позднее он затонул. По данным «РИА Новости», на его борту было пять человек. Глава Темрюкского района Краснодарского края Федор Бабенков рассказал, что на пароме находилось 30 цистерн с топливом.

Порт Кавказ находится в Керченском проливе, примерно в 12 км от Крымского моста. Пассажирский терминал обеспечивает паромную переправу между Крымом и Краснодарским краем и считается одним из крупнейших в стране. Через порт проходят контейнерные, сухие, жидкие и сыпучие генеральные грузы, грузовой терминал способен переваливать большие объемы нефти на экспорт.

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Теги
порт Кавказ Пожар паром Краснодарский край
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Атакованный Украиной паром в Краснодарском крае затонул
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На атакованном пароме в порту Кавказ было 30 цистерн с топливом
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Украина атаковала паром с топливом в краснодарском порту Кавказ
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