В Петербурге из-за участников конфликта с таксистами поспорили СК и МВД

СК после задержания участников конфликта таксистов и представителей «Русской общины» завел дело о превышении полицейскими полномочий. Те сослались на решение суда, который признал законность задержания и арестовал нарушителей

Фото: Никита Попов / РБК

Суд признал законными действия петербургских полицейских, задержавших участников конфликта из-за очередности перевозки таксистами пассажиров у станции метро «Комендантский проспект». Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как пишет «Фонтанка», вечером 19 августа на Комендантском проспекте около 30 дружинников из «Русской общины» (организация позиционирует себя как «среда для объединения русских людей по принципу взаимопомощи») вступили в конфликт с несколькими мужчинами из Дагестана. Последние вызвали полицию, та в итоге задержала нескольких участников «Русской общины» и составила на них протоколы о мелком хулиганстве.

По информации издания, в полицию обратился 38-летний уроженец Дагестана, работающий в Петербурге таксистом. Накануне вечером он приехал к дому 13 по Комендантскому проспекту, где рядом со станцией метро останавливаются таксисты и ждут заказов. Через некоторое время к нему подъехали несколько мужчин и начали кричать на него, угрожать и требовать уехать, рассказал он полицейским. Полицейские увезли в отдел троих таксистов и девять дружинников. Последние, как пишет газета, защищали 41-летнего уроженца Таджикистана Захара Саидовича, который работает на таксопарк «Авилон».

По данным МВД, 19 августа между 38-летним таксистом, уроженцем Дагестана, и другим водителем такси, 41-летним уроженцем Таджикистана, произошел конфликт. Последний «для усиления своей позиции вызвал представителей группы, позиционирующей себя в телеграм-канале как общественная организация». В итоге все участники были задержаны, на них составили протоколы по статье о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП). 20 августа задержанных доставили в суд. «Судья, изучив административные протоколы, признал действия полицейских законными и обоснованными и приговорил девятерых участников конфликта, в том числе представителя таксомоторной компании, вызвавшего «общественников» на подмогу, к административному аресту», — сообщили в МВД.

«Русская община» пожаловалась на задержания главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. Тот поручил исполняющей обязанности руководителя ГСУ СК по Петербургу Марине Парастаевой возбудить уголовное дело против полицейских о превышении должностных полномочий (п. «г» ч. 3 ст. 286 УК РФ), заявили в СК. В ведомстве также сообщили о проведении следственных действий в нескольких отделах полиции. «В рамках расследования поручено проверить возможное оказание сотрудниками полиции незаконного покровительства таксистам, а также легальность осуществления деятельности частными перевозчиками и законность их нахождения на территории Российской Федерации», — пояснили в Следственном комитете. Бастрыкин запросил ежедневные доклады о ходе расследования дела.

«Фонтанка» сообщает, что сотрудники СК пришли в 35-й отдел полиции Приморского района и два других отдела, чтобы изъять материалы дела, но они к тому моменту уже были переданы в суд.

В телеграм-канале Объединенной пресс-службы судов Петербурга говорится, что Приморский районный суд привлек к административной ответственности 12 человек за мелкое хулиганство, десять из них арестованы на сутки, остальные — на трое суток.

По данным суда, накануне вечером на Комендантском проспекте арестованные, «находясь в группе иных лиц из числа представителей общественной организации «Русская община», грубо выражались нецензурной бранью в месте массового скопления граждан, мешали свободному проходу граждан, размахивали руками, блокировали проезд транспорта, на замечания не реагировали, чем демонстративно нарушали общественный порядок и спокойствие граждан».

«Мы не поддерживаем кого-то лично, для нас не имеет значения происхождение, национальность и вероисповедание людей, занимающихся услугами такси или другого бизнеса. Для нас важно, чтобы все работали исключительно в правовом поле, по закону. Неважно, кто будет осуществлять эту деятельность, главное, чтобы люди делали это четко, согласно закону Российской Федерации», — заявил «Фонтанке» координатор «Русской общины» Егор Архипов.