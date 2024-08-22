В Белгородской области сбили украинский беспилотник

Фото: Минобороны России

Украинский беспилотник был уничтожен над Белгородской областью, сообщает Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Приграничные регионы, в том числе Белгородская область, регулярно подвергаются атакам и обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины.

Так, 22 августа в регионе сработала ПВО, были сбиты несколько воздушных целей и дронов. По предварительным данным, никто не пострадал, были повреждены четыре автомобиля и стена предприятия.