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Военная операция на Украине ,  
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В Белгородской области сбили украинский беспилотник

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

Украинский беспилотник был уничтожен над Белгородской областью, сообщает Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

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Фото:Министерство обороны России

Приграничные регионы, в том числе Белгородская область, регулярно подвергаются атакам и обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины.

Так, 22 августа в регионе сработала ПВО, были сбиты несколько воздушных целей и дронов. По предварительным данным, никто не пострадал, были повреждены четыре автомобиля и стена предприятия.

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Теги
Минобороны Белгородская область беспилотники
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