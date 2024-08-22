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Политика ,  
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Путин поздравил россиян с Днем государственного флага

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Президент Владимир Путин поздравил россиян с Днем государственного флага России, торжественные слова он произнес на совещании с членами правительства. Видеозапись поздравления опубликована на сайте Кремля.

«Сегодня мы чествуем наш Государственный флаг, который наряду с Гимном и Гербом страны является одним из основных символов нашего государства <...> Хочу и вас, уважаемые коллеги, и всех граждан страны поздравить с этим праздником», — сказал президент.

Он также добавил, что под этим флагом воины столетиями «защищали нашу Родину, наш народ», так же как это происходит сегодня в зоне боевых действий.

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Фото:Themba Hadebe - Pool / Getty Images

На совещании Путин c членами правительства и главами регионов рассмотрели ситуацию в Курской, Белгородской и Брянской областях.

Боевые действия в Курской области продолжаются с 6 августа. Тогда Вооруженные силы Украины предприняли попытку прорваться на территорию региона.

Врио главы Курской области Алексей Смирнов заявил на совещании, что в зону отселения и эвакуации в регионе попали восемь районов, в которых живут более 152 тыс. человек. На данный момент, по его словам, выехали уже 133 тыс. человек.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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