Путин поздравил россиян с Днем государственного флага
Президент Владимир Путин поздравил россиян с Днем государственного флага России, торжественные слова он произнес на совещании с членами правительства. Видеозапись поздравления опубликована на сайте Кремля.
«Сегодня мы чествуем наш Государственный флаг, который наряду с Гимном и Гербом страны является одним из основных символов нашего государства <...> Хочу и вас, уважаемые коллеги, и всех граждан страны поздравить с этим праздником», — сказал президент.
Он также добавил, что под этим флагом воины столетиями «защищали нашу Родину, наш народ», так же как это происходит сегодня в зоне боевых действий.
На совещании Путин c членами правительства и главами регионов рассмотрели ситуацию в Курской, Белгородской и Брянской областях.
Боевые действия в Курской области продолжаются с 6 августа. Тогда Вооруженные силы Украины предприняли попытку прорваться на территорию региона.
Врио главы Курской области Алексей Смирнов заявил на совещании, что в зону отселения и эвакуации в регионе попали восемь районов, в которых живут более 152 тыс. человек. На данный момент, по его словам, выехали уже 133 тыс. человек.
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