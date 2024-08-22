Путин поддержал просьбу губернаторов финансировать тероборону из бюджета

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Губернаторы Брянской и Белгородской областей Александр Богомаз и Вячеслав Гладков на совещании о ситуации в приграничных регионах попросили обеспечить финансирование территориальной обороны из федерального бюджета. РБК вел трансляцию.

Богомаз на совещании отметил, что в прошлом году в регионе сформировали территориальную оборону, ею руководит генерал-майор ВДВ. Подразделения обеспечили всем необходимым, а вместе с Росгвардией был решен вопрос с вооружением. Бойцы выполняют задачи в шести приграничных районах, они обеспечиваются за счет областного бюджета, отметил Богомаз.

«Прошу рассмотреть вопрос финансирования данных мероприятий из федерального бюджета. Оно тогда было в вашем поручении, но нам Минфин отказал. Мы сегодня это все делаем за счет областного бюджета», — сказал брянский губернатор, добавив, что «бюджет у нас бедный». По его словам, это позволит увеличить количество участников теробороны. Президент Владимир Путин отметил, что это «безусловно, нужно сделать», власти это обсудят.

К просьбе Богомаза присоединился белгородский губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, в регионе сформированы два полка, всего около 6 тыс. человек. Они уже выполняют задачи в приграничье «абсолютно бесплатно», добавил губернатор, попросив о системной поддержке. Путин поручил первому вице-премьеру Денису Мантурову «прикинуть это все».

Министр финансов Антон Силуанов позднее на совещании заявил, что этот вопрос будет решен, когда силовой блок правительства установит функционал подразделений теробороны, чтобы определить потребности оснащения и оплаты труда. Он добавил, что деньги регионам выделяются в первоочередном порядке.