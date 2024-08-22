В Ростове-на-Дону на фоне атак отменили мероприятия в честь Дня города

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Все массовые мероприятия на открытых площадках отменили в Ростове-на-Дону в честь празднования юбилея города, сообщает глава администрации города Алексей Логвиненко.

«В целях безопасности принято решение — отменить культурно-массовые и развлекательные мероприятия в честь празднования юбилея донской столицы, которые мы традиционно проводим в парках, скверах и на улицах нашего города», — написал он.

Мероприятия в закрытых помещениях пройдут без изменений, добавил Логвиненко.

Последние несколько дней ВСУ неоднократно атаковали Ростовскую область. Так, накануне силы ПВО сбили ракету на западе региона, пострадавших и разрушений не было.

Ранее, в ночь на 18 августа, из-за атаки дронов загорелся промышленный склад. Тогда при тушении пожара пострадали 18 человек.