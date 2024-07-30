Зарабатывающий $4 в день индиец нашел крупный алмаз на $95 тыс.
Сорокалетний житель Индии Раджу Гонд во время раскопок на руднике нашел алмаз весом 19,22 карата и стоимостью около $95,5 тыс., сообщает телеканал CNN.
Гонд живет в центральной части Индии и зарабатывает около $4 в день, выполняя любую работу. Мужчина работает на полях или алмазных рудниках в штате Мадгиа Прадеш или водителем трактора у фермеров. Также Гонд вместе со своим братом Ракешем иногда арендует за $9,5 в день участок площадью 64 кв. м, чтобы добывать золото.
Именно на этом участке мужчина нашел алмаз. «Он ослепительно сиял. Я сразу тогда понял, что это алмаз», — приводит его слова CNN. После этого братья отправились в местный офис по алмазам Panna Diamond Office, чтобы оценить камень. Эксперт по алмазам Анупам Сингх сообщил, что алмаз весит 19,22 карата и стоит около $95,5 тыс.
Местные власти берут 11,5% роялти за любую находку и небольшой налог, а оставшуюся сумму отдают тому, кто ее нашел.
«Первое, что я сделаю, — это верну долг $6 тыс. Затем мы вложимся в образование всех детей, построим дома, купим немного земли и, может быть, даже трактор», — рассказал Гонд о планах после получения выплаты за найденный алмаз.
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