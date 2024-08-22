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В Маврикие нашли тело пропавшей россиянки

L'Express: полиция нашла тело пропавшей в Маврикие россиянки
Залия Шамигулова
Залия Шамигулова (Фото: princess_of_sun / VK)

Полицейские из городов Флик-ан-Флак и Вакоас в Маврикие нашли тело пропавшей россиянки Залии Шамигуловой, сообщила местная газета L'Express со ссылкой на силовиков.

Тело девушки удалось обнаружить 21 августа. Полиция организовала обыск после того, как подозреваемый в убийстве признался, что закопал ее тело в городе Ла-Мари. Он нанес девушке несколько ударов ножом. Тело доставили в морг для вскрытия.

Шамигулова — 29-летняя россиянка из Челябинска. Она пропала 17 августа. О ее исчезновении сообщила в полицию ее подруга, обеспокоившаяся долгим отсутствием девушки. Шамигулова прибыла на остров 2 июня и должна была покинуть его 1 сентября, она проживала в квартире во Флик-ан-Флаке. В последний раз ее видели в день убийства садящейся в машину.

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Залия Шамигулова

Тетя девушки Гульназ Туктамышова подтвердила газете «Аргументы и Факты», что Шамигулову убили. Родственники девушки уточнили, что она собиралась поехать в город Кюрпип к своему молодому человеку — Шихаибу Наби. За рулем автомобиля, в котором ее в последний раз видели, был друг Наби. Он отрицает свою причастность к исчезновению россиянки.

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туристы россияне убийство Маврикий
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