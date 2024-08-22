В Маврикие нашли тело пропавшей россиянки
Полицейские из городов Флик-ан-Флак и Вакоас в Маврикие нашли тело пропавшей россиянки Залии Шамигуловой, сообщила местная газета L'Express со ссылкой на силовиков.
Тело девушки удалось обнаружить 21 августа. Полиция организовала обыск после того, как подозреваемый в убийстве признался, что закопал ее тело в городе Ла-Мари. Он нанес девушке несколько ударов ножом. Тело доставили в морг для вскрытия.
Шамигулова — 29-летняя россиянка из Челябинска. Она пропала 17 августа. О ее исчезновении сообщила в полицию ее подруга, обеспокоившаяся долгим отсутствием девушки. Шамигулова прибыла на остров 2 июня и должна была покинуть его 1 сентября, она проживала в квартире во Флик-ан-Флаке. В последний раз ее видели в день убийства садящейся в машину.
Тетя девушки Гульназ Туктамышова подтвердила газете «Аргументы и Факты», что Шамигулову убили. Родственники девушки уточнили, что она собиралась поехать в город Кюрпип к своему молодому человеку — Шихаибу Наби. За рулем автомобиля, в котором ее в последний раз видели, был друг Наби. Он отрицает свою причастность к исчезновению россиянки.
Роскомнадзор назвал причину сбоя в работе WhatsApp и Telegram
ЦИК решил отложить выборы в районах Курской области
Ученые связали прием препарата «Оземпик» с мыслями о суициде
Росстат сообщил о росте смертей
ВТБ рассказал о схеме мошенников с арендой банковских карт
Мужчину арестовали за то, что он раскрыл измену своей жены
Аренда жилья в России стала дорожать быстрее на фоне дорогой ипотеки
Дженнифер Лопес подала на развод с Беном Аффлеком
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов