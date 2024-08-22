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Общество ,  
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В Подмосковье подростки отрезали девочке волосы из-за замечания

Фото: Сергей Петров / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / Global Look Press

Подростки в Московской области напали на девочку и отрезали ей волосы из-за замечания, сообщает пресс-служба Следственного комитета по области.

«21 августа 2024 года на детской площадке в поселке Дрожжино группа мальчиков схватили десятилетнюю девочку и отрезали ей ножницами прядь волос с головы, из-за того что потерпевшая сделала им замечание за их некорректное поведение в общественном месте», — говорится в сообщении.

Мать девочки в этот же день обратилась в полицию, уточнило МВД по Московской области.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса — хулиганство. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы до семи лет. Личности подростков пока устанавливают.

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Московская область Следственный комитет подростки
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