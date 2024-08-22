В Подмосковье подростки отрезали девочке волосы из-за замечания
Подростки в Московской области напали на девочку и отрезали ей волосы из-за замечания, сообщает пресс-служба Следственного комитета по области.
«21 августа 2024 года на детской площадке в поселке Дрожжино группа мальчиков схватили десятилетнюю девочку и отрезали ей ножницами прядь волос с головы, из-за того что потерпевшая сделала им замечание за их некорректное поведение в общественном месте», — говорится в сообщении.
Мать девочки в этот же день обратилась в полицию, уточнило МВД по Московской области.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса — хулиганство. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы до семи лет. Личности подростков пока устанавливают.
В начале апреля группа подростков с пистолетом напала и избила мужчину вместе с его 18-летним сыном у метро «Черная речка» в Санкт-Петербурге.
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