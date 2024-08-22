Бастрыкин затребовал доклад по делу о массовом отравлении во Владивостоке

Александр Бастрыкин (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин затребовал у главы управления по Приморскому краю Евгения Касьянникова доклад по уголовному делу о пищевом отравлении посетителей одного из ресторанов Владивостока. Об этом сообщила пресс-служба СК.

«Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении.

Городской портал «Владивосток1.ru» со ссылкой на пресс-службу ресторана сообщил, что в начале августа после приема пищи там около 10 человек были госпитализированы за одни сутки с признаками отравления.

По данным портала, люди отравились в ресторане «Бурный», расположенном в пятизвездочном одноименном апарт-отеле. Этот ресторанный комплекс готовился принимать гостей Восточного экономического форума.

ВЭФ-2024 пройдет на базе кампуса Дальневосточного федерального университета с 3 по 6 сентября. В программе форума в том числе запланированы встречи представителей российского бизнеса с партнерами из Индии, Китая и государств АСЕАН.

«Есть сведения, что позже число пострадавших увеличилось. Причиной отравления мог стать возбудитель сальмонеллеза. <...> Ресторан закрыли сразу после выявления случаев отравления, а к расследованию подключился Роспотребнадзор», — говорится в материале.

Amur Mash сообщал, что директор ресторана Елизавета Казанцева проводит внутреннее расследование. «Бурный», по данным телеграм-канала, принадлежит хабаровскому бизнесмену Вадиму Губкину, который также владеет баром «Шиноару» и рестораном «Амур».