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Политика ,  
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Путин подписал закон о статусе ветерана для военных из новых регионов

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Российский президент Владимир Путин подписал закон, по которому военнослужащим будут засчитывать прохождение службы на территории новых регионов до их присоединения к России. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Речь идет о внесении изменений в закон «О ветеранах». Те, кто проходил службу в новых регионах России до их вхождения в состав страны, смогут использовать свой стаж для получения соответствующего статуса. Стать ветеранами военной службы они смогут при наличии наград и при общей продолжительности военной службы от 20 лет.

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Фото:Кирилл Каллиников / РИА Новости

ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам референдумов. 5 октября 2022 года Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии этих территорий в состав страны.

Теперь к ветеранам будут относиться граждане, проходящие или проходившие службу в Вооруженных силах Донецкой народной республики (ДНР) и в Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР), которые стали инвалидами в результате военной службы.

Кроме того, нововведения предполагают присвоение статуса ветерана тем, кто проходил военную службу в ВСУ. Закон распространяется на военнослужащих, которые на момент вхождения в состав России ЛНР и ДНР постоянно проживали на этих территориях.

То же касается жителей Запорожской и Херсонской областей.

В марте 2022 года Путин присвоил участникам спецоперации на Украине статус ветеранов боевых действий. Документ внесли в парламент сенаторы и депутаты от «Единой России». Позже Госдума приняла закон о присвоении статуса ветерана тем, кто участвовал в боевых действиях в Донбассе с мая 2014 года, а также для добровольцев.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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