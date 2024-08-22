Порядка 20 тыс. жителей Старого Оскола остались без воды из-за аварии

Гладков: около 20 тыс. жителей Старого Оскола остаются без воды из-за аварии

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Порядка 20 тыс. жителей города Старый Оскол в Белгородской области остаются без воды после аварии на водопроводе, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Продолжается ликвидация последствий аварии на водопроводе в Старом Осколе. Вчера были отключены от воды более 80 тыс. человек, сейчас без воды остаются 20 тыс.», — сказал он.

Водоснабжение остальных 60 тыс. человек налажено, но пока подача идет с давлением ниже нормы, добавил он.

Об аварии стало известно накануне — лопнул затвор магистрального водовода, без воды остались юго-запад и центр города.

Губернатор добавил, что жителям города воду подвозят к домам, детские сады сейчас работаю в режиме дежурства, а в больницах и пунктах временного размещения (ПВР) запас воды есть.

В ПВР в Старом Осколе находятся жители из Краснояружского и Белгородского районов, Белгорода, Шебекинского, Валуйского и Грайворонского округов.

Ремонт водопровода продолжится до конца дня. Гладков отметил, что сети водоснабжения и водоотведения в городе находятся в катастрофическом состоянии. Их недавно передали в областную собственность, замена труб запланирована на осень, когда потребление воды, повышенное из-за жары, снизится.