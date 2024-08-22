В Курской области сообщили о сбитом украинском Су-27

Курские власти репостнули сообщение о сбитом украинском истребителе, пытавшегося сбросить авиабомбы на регион. Губернатор рассказал о третьей сбитой ракете за день

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Расчет зенитно-ракетного комплекса «Бук» группировки войск «Север» сбил украинский истребитель Су-27 при попытке сброса управляемых авиабомб на территорию Курской области. Об этом сообщил анонимный телеграм-канал «Северный ветер», его сообщение переслал канал правительства региона.

В описании канала «Северный ветер» сказано, что его ведут военнослужащие группировки войск Север. Правительство Курской области прежде уже дважды репостило публикации из этого канала с видеозаписями удара по аэродрому Харькова и уничтожения ЗРПК «Тунгуска» «в Курском приграничье».

«Наша ПВО продолжает отражать атаки ВСУ. Сбита очередная украинская ракета. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы!», — написал курский губернатор Алексей Смирнов. Утром он сообщил о еще двух сбитых ракетах, а затем в течение дня несколько раз предупреждал о ракетной опасности.

В Курской области с начала августа идут бои с вторгнувшимися украинскими подразделениями. К 12 августа ВСУ заняли 28 населенных пунктов, эвакуировали более 120 тыс. человек. Минобороны регулярно отчитывается о срыве атак украинской армии.