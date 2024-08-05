 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа ,  
0 

Маск рассказал об успешном вживлении чипа Neuralink второму пациенту

Операция по вживлению чипа Neuralink, который позволяет с помощью мыслей использовать гаджеты, прошла «очень хорошо», все работает, сообщил Маск. Первому пациенту вживили чип в январе, он продолжает им пользоваться
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Justin Sullivan / Getty Images)

Американский бизнесмен Илон Маск рассказал, что его компания Neuralink успешно имплантировала второму пациенту чип, который позволяет парализованным людям самостоятельно пользоваться цифровыми устройствами.

«Я не хочу сглазить, но, похоже, со вторым имплантатом все прошло очень хорошо. <...> Здесь много сигналов, много электродов. Все работает очень хорошо», — рассказал Маск в подкасте Лекса Фридмана (цитата по Reuters).

У второго пациента, так же как и у первого, была травма спинного мозга, уточнил основатель Neuralink. По его словам, 400 электродов имплантата у второго пациента работают исправно, при том что всего в устройстве более 1 тыс. электродов.

Маск не раскрыл, когда Neuralink провела операцию второму пациенту, но добавил, что планируется предоставить имплантаты еще восьми пациентам в текущем году.

Первый человек с чипом в мозге рассказал о расширении своих возможностей
Технологии и медиа
Нолан Арбо

Устройство, разрабатываемое Neuralink, представляет собой чип с электродами размером с небольшую монету, который крепится к черепу, от него к мозгу идут нитевидные электроды. Всего в мозг имплантируют до 1,5 тыс. электродов, каждый из них в четыре раза тоньше человеческого волоса.

Первым пациентом, которому вживили нейрочип, стал 30-летний Нолан Арбо. Он парализован ниже плеч после произошедшего восемь лет назад несчастного случая, когда он ударился головой при прыжке в воду. Операция по вживлению ему чипа прошла в конце января 2024 года.

Маск рассказал об успешном вживлении чипа Neuralink второму пациенту
Video

В середине февраля Маск сообщил, что Арбо полностью восстановился после операции и смог управлять компьютерной мышью силой мысли. Участник эксперимента рассказал, что использует чип для отправки сообщений в интернете, ответов на электронные письма, чтения комиксов и чтобы заходить на сайт, с помощью которого он учит японский язык. По словам Арбо, имплантация чипа позволила ему «воссоединиться» с миром, друзьями и семьей, улучшить качество жизни и стать более независимым.

Однако в мае стало известно, что вживленные в его мозг электроды частично вышли из строя из-за иммунного ответа организма и их пришлось удалить. По данным Reuters, Neuralink узнала об этой проблеме еще при проведении испытаний на животных. Тогда компания усовершенствовала алгоритмы, которые записывают данные с нейронов мозга, и внесла изменения в способ анализа данных нейрочипом и передачи их на компьютер, поэтому Арбо продолжил использовать устройство.

Мужчина также согласился, чтобы нейрочип пробыл в его мозге год, после чего будет решено, деактивировать или удалять его. Сам Арбо говорит, что, скорее всего, захочет сохранить чип и даже перейти на новую версию, когда она появится.

Американский Минюст подал в суд на TikTok, обвинив ее в незаконном сборе данных детей

Мосбиржа приостанавливает публикацию статистики по валютному рынку

Иран готовит быстрый и жесткий ответ на убийство лидера ХАМАС

Forbes получил свидетельства о рождении трех детей Дурова

Aerosmith отменила прощальный тур из-за болезни Тайлера

ФСБ отчиталась о поездках россиян за границу. Инфографика

Ученые установили, что на Меркурии есть слой алмазов толщиной до 18 км

В ВШЭ рассказали о влиянии стресса на частоту употребления алкоголя

Подборка каналов РБК в Telegram
Авторы
Теги
Персоны
Полина Харчевникова, Татьяна Стекольникова Татьяна Стекольникова
Илон Маск Neuralink чипы имплантат
Маск Илон фото

Маск Илон

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
Материалы по теме
Маск заявил, что в будущем чип Neuralink заменит смартфон
Технологии и медиа
Первый пациент с чипом Neuralink в мозгу сыграл в шахматы силой мысли
Технологии и медиа
Первый пациент с чипом Neuralink рассказал, как его использует
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 августа
EUR ЦБ: 92,83 (-0,02) Инвестиции, 02 авг, 18:43 Курс доллара на 3 августа
USD ЦБ: 85,7 (-0,08) Инвестиции, 02 авг, 18:43
ТАСС узнал о заключении под стражу замначальника ГУ МЧС по КубаниПолитика, 09:33
«Лаборатория Касперского» обнаружила слежку за россиянами через AndroidТехнологии и медиа, 09:31
OpenAI представила новый поисковик. Ему прочат судьбу «убийцы Google»Pro, 09:30
Названы топ-10 стран, популярных у россиян для покупки жилья в 2024 годуНедвижимость, 09:26
На Земле закончилась сильная магнитная буряОбщество, 09:26
Премьер Ирака назвал Блинкену способ предотвратить войну на ВостокеПолитика, 09:18
RT показал кадры задержания Пола Уилана в Москве в 2018 годуПолитика, 09:15
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
20 триггерных точек, которые снижают себестоимость деловой поездки09:07
Полковник Квачков не дожидаясь суда ушел в паломничествоОбщество, 09:04
В Казахстане взыскали $28,8 млн с «Каспий нефти» за хранение отходовЭкономика, 08:57
Налоговая реформа: какие изменения затрагивают состоятельных людейPro, 08:46
6 шагов в работе со свидетелем, чтобы выиграть дело в судеPro, 08:19
Маск рассказал об успешном вживлении чипа Neuralink второму пациентуТехнологии и медиа, 08:19
Торги и внешние расчеты за крипту: как это повлияет на экономику и рубльPro, 08:14