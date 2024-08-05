Маск рассказал об успешном вживлении чипа Neuralink второму пациенту

Операция по вживлению чипа Neuralink, который позволяет с помощью мыслей использовать гаджеты, прошла «очень хорошо», все работает, сообщил Маск. Первому пациенту вживили чип в январе, он продолжает им пользоваться

Илон Маск (Фото: Justin Sullivan / Getty Images)

Американский бизнесмен Илон Маск рассказал, что его компания Neuralink успешно имплантировала второму пациенту чип, который позволяет парализованным людям самостоятельно пользоваться цифровыми устройствами.

«Я не хочу сглазить, но, похоже, со вторым имплантатом все прошло очень хорошо. <...> Здесь много сигналов, много электродов. Все работает очень хорошо», — рассказал Маск в подкасте Лекса Фридмана (цитата по Reuters).

У второго пациента, так же как и у первого, была травма спинного мозга, уточнил основатель Neuralink. По его словам, 400 электродов имплантата у второго пациента работают исправно, при том что всего в устройстве более 1 тыс. электродов.

Маск не раскрыл, когда Neuralink провела операцию второму пациенту, но добавил, что планируется предоставить имплантаты еще восьми пациентам в текущем году.

Устройство, разрабатываемое Neuralink, представляет собой чип с электродами размером с небольшую монету, который крепится к черепу, от него к мозгу идут нитевидные электроды. Всего в мозг имплантируют до 1,5 тыс. электродов, каждый из них в четыре раза тоньше человеческого волоса.

Первым пациентом, которому вживили нейрочип, стал 30-летний Нолан Арбо. Он парализован ниже плеч после произошедшего восемь лет назад несчастного случая, когда он ударился головой при прыжке в воду. Операция по вживлению ему чипа прошла в конце января 2024 года.

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В середине февраля Маск сообщил, что Арбо полностью восстановился после операции и смог управлять компьютерной мышью силой мысли. Участник эксперимента рассказал, что использует чип для отправки сообщений в интернете, ответов на электронные письма, чтения комиксов и чтобы заходить на сайт, с помощью которого он учит японский язык. По словам Арбо, имплантация чипа позволила ему «воссоединиться» с миром, друзьями и семьей, улучшить качество жизни и стать более независимым.

Однако в мае стало известно, что вживленные в его мозг электроды частично вышли из строя из-за иммунного ответа организма и их пришлось удалить. По данным Reuters, Neuralink узнала об этой проблеме еще при проведении испытаний на животных. Тогда компания усовершенствовала алгоритмы, которые записывают данные с нейронов мозга, и внесла изменения в способ анализа данных нейрочипом и передачи их на компьютер, поэтому Арбо продолжил использовать устройство.

Мужчина также согласился, чтобы нейрочип пробыл в его мозге год, после чего будет решено, деактивировать или удалять его. Сам Арбо говорит, что, скорее всего, захочет сохранить чип и даже перейти на новую версию, когда она появится.