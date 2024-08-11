Два человека погибли при падении машины с обрыва в Дагестане

В Дагестане автомобиль без водителя, оставленный на обочине, скатился в обрыв, погибли женщина и ребенок, которые находились в салоне. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

По данным ведомства, вечером 10 августа в Табасаранском районе Дагестана у Hyundai Solaris, которым управляла 43-летняя местная жительница, спустило заднее колесо. Женщина остановилась у края проезжей части и вышла из салона машины, чтобы осмотреть поломку.

Автомобиль скатился и упал в обрыв высотой около 110 м. «В результате происшествия пассажиры автомобиля, 13-летняя и 37-летняя местные жительницы, скончались на месте происшествия», — говорится в сообщении.

В машине находились члены одной семьи, уточняет «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.