Raven Russia не получила от Генпрокуратуры иск по поводу национализации

Один из крупнейших владельцев складов в России Raven Russia сообщила, что пока не получала иска от Генпрокуратуры, которая ранее попросила национализировать активы компании. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Raven Russia.

«На сегодняшний день мы не имели возможности ознакомиться с иском Генеральной Прокуратуры России. <...> Исковое заявление наша компания не получала. По этой причине любые комментарии в отношении требований Генеральной Прокуратуры России по существу считаем невозможными», — говорится в сообщении компании.

В Raven Russia также подчеркнули, что все их сделки всегда была абсолютно прозрачны и проходили под контролем и в соответствии с требованиями государственных органов и действующего законодательства. «Рассматриваем бездоказательные заявления об обратном попыткой ввести в заблуждение и публично дискредитировать компанию», — добавили там.