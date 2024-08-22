Raven Russia не получила от Генпрокуратуры иск по поводу национализации
Один из крупнейших владельцев складов в России Raven Russia сообщила, что пока не получала иска от Генпрокуратуры, которая ранее попросила национализировать активы компании. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Raven Russia.
«На сегодняшний день мы не имели возможности ознакомиться с иском Генеральной Прокуратуры России. <...> Исковое заявление наша компания не получала. По этой причине любые комментарии в отношении требований Генеральной Прокуратуры России по существу считаем невозможными», — говорится в сообщении компании.
В Raven Russia также подчеркнули, что все их сделки всегда была абсолютно прозрачны и проходили под контролем и в соответствии с требованиями государственных органов и действующего законодательства. «Рассматриваем бездоказательные заявления об обратном попыткой ввести в заблуждение и публично дискредитировать компанию», — добавили там.
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