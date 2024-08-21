Новым директором Александринского театра стал Александр Малич
Главой Александринского театра назначили журналиста и продюсера Александра Малича, сообщила пресс-служба театра.
«Директором Национального драматического театра России (Александринского театра) с 22 августа 2024 года назначен генеральный продюсер Новой сцены Александринского театра имени Мейерхольда Александр Малич», — говорится в сообщении.
Назначение Малич назвал большой честью и ответственностью.
«Мой шестой год в Александринке начинаю на должности директора театра. <...> За это время театр стал для меня вторым домом», — написал он.
С апреля 2021 года пост директора Александринского театра занимал Сергей Емельянов. На момент вступления в должность Емельянову было 27 лет.
Малич работает в Александринском театре с 2019 года. С середины нулевых он работал на радиостанциях и телевидении Петербурга. С 2012 года работал на радиостанции «Нева FM», вел проекты на телеканалах «Пятый канал», «78», Medici TV».
Кроме того, Малич продюсировал документальные фильмы, вел программы на телеканале «Россия-Культура». В 2008 году он получил премию «ТЭФИ-Регион».
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