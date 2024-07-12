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Эксклюзив

Валерий Фокин объяснил уход с поста худрука Александринского театра

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Эксклюзивы РБК
Фокин рассказал, что искал себе преемника на пост худрука и посчитал Никиту Кобелева наиболее подходящей кандидатурой. Фокин на новой должности будет помогать молодому худруку, работать с партнерами и т.д.
Валерий Фокин
Валерий Фокин (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Ушедший сегодня в отставку с поста художественного руководителя Александринского театра Валерий Фокин рассказал РБК, что увидел в лице сменившего его на этом посту Никиты Кобелева своего преемника и принял решение передать ему руководство театром.

«Сидеть в кабинете до гражданской панихиды — это не про меня. Поэтому я всегда думал о преемнике, о том, кого можно оставить после себя, кому передать художественное руководство для того, чтоб он продолжал в главном, в сути дело театра, но, естественно, по-своему, поскольку это другой режиссер, другой человек. На протяжении последнего времени я увидел в Никите Кобелеве, молодом человеке, режиссера, который не просто талантливый хороший режиссер, но и человек, который обладает способностями организационно-творческими, это очень важно, административными способностями», — рассказал Фокин.

Он отметил, что прежде не находил подходящей кандидатуры на пост худрука, потенциальных преемников он проверял, назначая их главными режиссерами (Кобелев занял эту должность в 2023 году). Фокин заявил, что свое решение принял за год до окончания своего контракта (весной будущего года), его никто не подталкивал, в том числе Минкульт.

Бывший худрук теперь станет президентом театра, свою новую должность он назвал «рабочей», а не «представительской», как это чаще бывает. «Я буду корректировать общую художественную политику театра, буду заниматься большими и важными вопросами международной театральной деятельности, поскольку наш театр имеет массу партнерских отношений. В сегодняшней ситуации, когда круг партнеров суженный, это особенно важно. И главное, буду помогать молодому худруку, поддерживать его, чтоб он самостоятельно развивал [театр]», — пояснил Фокин.

Он добавил, что продолжит и режиссерскую, и преподавательскую работу (в этом учебном году Фокин руководит заочным курсом магистратуры «Художественное руководство театром» в Российском государственном институте сценических искусств).

В Александринском театре назначили нового худрука вместо Валерия Фокина
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Никита Кобелев

78-летний Фокин был худруком Александринского театра с 2003 года.

Кобелеву 37 лет. В 2021-м поставил в Александринке спектакль «Тварь» (по одноименной пьесе Валерия Семеновского на тему романа «Мелкий бес» Федора Сологуба). Также он создал в театре постановку «Воскресение» (2024) по мотивам одноименного романа Льва Толстого.

Режиссер — выпускник Российского института театрального искусства — ГИТИС. После окончания учебы готовил радиоспектакли на «Радио России», затем работал в Московском театре им. Владимира Маяковского и преподавал в ГИТИСе.

Кобелев также ставил спектакли в МХТ им. А.П. Чехова, Театре сатиры, Латвийском национальном театре, Псковском театре драмы им. А.С. Пушкина и др.

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Теги
Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова, Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Валерий Фокин Александринский театр Санкт-Петербург Никита Кобелев
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