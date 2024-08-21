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Общество ,  
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СК повторно возбудил дело о задержании националистов в Петербурге

Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

Управление Следственного комитета (СК) по Петербургу повторно возбудило дело о незаконном задержании на Комендантском проспекте членов националистического объединения «Русская община». Об этом пресс-служба ведомства сообщила в телеграм-канале.

«В ходе следствия установлено, что 19 августа сотрудники полиции без законных оснований задержали активистов, прибывших на Комендантский проспект, чтобы выяснить причины происходящих на данном месте конфликтов в сфере такси», — говорится в сообщении.

Уголовное дело завели по п. «г» ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса — превышение должностных полномочий и ч. 2 ст. 292 — служебный подлог.

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Фото:Никита Попов / РБК

По данным «Фонтанки», 19 августа около 30 дружинников из «Русской общины» (организация позиционирует себя как «среда для объединения русских людей по принципу взаимопомощи») вступили в конфликт с несколькими мужчинами из Дагестана, которые подрабатывают в такси.

Члены «Русской общины» хотели выяснить «причины происходящих на данном месте конфликтов в сфере такси». Также они угрожали и требовали от водителей уехать, сообщило издание со ссылкой на участника конфликта.

Приехавшая полиция задержала некоторых националистов, их доставили в отделение. По информации СК, в отношении активистов полицейские составили подложные документы о мелком хулиганстве и направили материалы в суд. Десять членов группы получили арест на сутки, еще двое — на трое суток.

20 августа СК завел дело о незаконном задержании активистов. Однако на следующий день, 21 августа, решение о возбуждении дела было отменено заместителем прокурора Петербурга Алексеем Мещерским. По данным «Фонтанки», ведомство посчитало, что в материалах о возбуждении дела не содержится никакой конкретики.

В СК заявили, что обжалуют отмену постановления о возбуждении уголовного дела против полицейских.

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Следственный комитет Санкт-Петербург общественники
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