Суд арестовал главу управления цифровой трансформации ФСИН

Алексей Тимченко (Фото: moscowcourts / Telegram)

Замоскворецкий суд Москвы отправил в СИЗО начальника управления цифровой трансформации Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Алексея Тимченко по делу о взятке, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Подозреваемого в коррупции арестовали до 19 октября 2024 года. Ранее СК просил суд о заключении Тимченко под стражу.

Начальника управления цифровой трансформации ФСИН задержали 20 августа. Его обвинили в совершении преступления по ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса — получение взятки в особо крупном размере. Максимальное наказание по статье — 15 лет лишения свободы.

ФСИН в связи с задержанием Тимченко начала служебную проверку. На сайте ведомства врио начальника управления указан полковник внутренней службы Сергей Лебедев.

Управление цифровой трансформации ФСИН было создано указом президента весной 2022 года. Оно должно заниматься методическим обеспечением и координацией цифровой трансформации, информатизации деятельности учреждений и органов уголовно-исполнительной системы.