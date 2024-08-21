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На территории морга в Ленобласти нашли десятки незахороненных тел

Морг Токсовской больницы
Морг Токсовской больницы (Фото: ритуальные-услуги-спб.рф)

Следователи в Ленинградской области начали проверку после того, как в морге Токсово нашли несколько тел, которые должны были быть захоронены. Об этом сообщает 78.ru.

По информации издания, тела обнаружили еще во время весенней комиссии, часть из них сразу захоронили. В настоящее время в камерах осталось пять тел, уточняет 78.ru. Телеграм-канал «Mash на Мойке» пишет, что во время проверки морга комиссия обнаружила около 40 тел, в настоящее время администрация захоронила почти всех, «осталось не более пяти».

По информации 47news, который ссылается на данные администрации района, во время проверки комиссия нашла около 70 незахороненных тел. При этом издание не уточняет, когда именно проходила проверка. Трупы обнаружили в вагончике на территории морга, оборудованном как рефрижератор, уточняет 47news.

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В пресс-службе администрации Всеволожского района, в котором и расположен морг, РБК рекомендовали обратиться за комментарием в комитет здравоохранения Ленинградской области. РБК направил запрос в пресс-службу ведомства.

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