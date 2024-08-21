Глава МИДа посетовал на невозможность снести сталинскую высотку в Варшаве
Дворец культуры и науки в Варшаве является символом сталинизма, однако его невозможно снести, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире радиостанции Polskie Radio.
В ходе интервью глава МИДа затронул тему сноса построенной в 1955 году в подарок польскому народу сталинской высотки — Дворца культуры и науки.
«Это символ сталинизма, и это смешение стилей ужасно. <...> Во времена правления партии «Право и справедливость» оно (здание. — РБК) было включено в реестр памятников», — сказал Сикорский.
Из-за включения здания в список объектов культурного наследия его нельзя снести, добавил глава МИДа. Министр также назвал здание неэкологичным — он предположил, что при строительстве использовали асбест.
Дворец культуры и науки находится на площади Парадов в Варшаве, внешний вид здания напоминает МГУ. Автор проекта — советский архитектор Лев Руднев. В 2007 году высотку включили в реестр культурного наследия.
На данный момент дворец является одним из самых больших культурно-выставочных центров Польши. Власти страны неоднократно рассматривали идею сноса здания.
Роскомнадзор назвал причину сбоя в работе WhatsApp и Telegram
ЦИК решил отложить выборы в районах Курской области
Ученые связали прием препарата «Оземпик» с мыслями о суициде
Росстат сообщил о росте смертей
ВТБ рассказал о схеме мошенников с арендой банковских карт
Мужчину арестовали за то, что он раскрыл измену своей жены
Аренда жилья в России стала дорожать быстрее на фоне дорогой ипотеки
Дженнифер Лопес подала на развод с Беном Аффлеком
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов