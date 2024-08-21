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Глава МИДа посетовал на невозможность снести сталинскую высотку в Варшаве

Глава МИДа Сикорский назвал невозможным снос сталинской высотки в Варшаве
Фото: Rolf Schulten / imageBROKER.com / Global Look Press
Фото: Rolf Schulten / imageBROKER.com / Global Look Press

Дворец культуры и науки в Варшаве является символом сталинизма, однако его невозможно снести, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире радиостанции Polskie Radio.

В ходе интервью глава МИДа затронул тему сноса построенной в 1955 году в подарок польскому народу сталинской высотки — Дворца культуры и науки.

«Это символ сталинизма, и это смешение стилей ужасно. <...> Во времена правления партии «Право и справедливость» оно (здание. — РБК) было включено в реестр памятников», — сказал Сикорский.

Из-за включения здания в список объектов культурного наследия его нельзя снести, добавил глава МИДа. Министр также назвал здание неэкологичным — он предположил, что при строительстве использовали асбест.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Дворец культуры и науки находится на площади Парадов в Варшаве, внешний вид здания напоминает МГУ. Автор проекта — советский архитектор Лев Руднев. В 2007 году высотку включили в реестр культурного наследия.

На данный момент дворец является одним из самых больших культурно-выставочных центров Польши. Власти страны неоднократно рассматривали идею сноса здания.

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Теги
Россия Польша сталинские высотки
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