Глава МИДа посетовал на невозможность снести сталинскую высотку в Варшаве

Фото: Rolf Schulten / imageBROKER.com / Global Look Press

Дворец культуры и науки в Варшаве является символом сталинизма, однако его невозможно снести, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире радиостанции Polskie Radio.

В ходе интервью глава МИДа затронул тему сноса построенной в 1955 году в подарок польскому народу сталинской высотки — Дворца культуры и науки.

«Это символ сталинизма, и это смешение стилей ужасно. <...> Во времена правления партии «Право и справедливость» оно (здание. — РБК) было включено в реестр памятников», — сказал Сикорский.

Из-за включения здания в список объектов культурного наследия его нельзя снести, добавил глава МИДа. Министр также назвал здание неэкологичным — он предположил, что при строительстве использовали асбест.

Дворец культуры и науки находится на площади Парадов в Варшаве, внешний вид здания напоминает МГУ. Автор проекта — советский архитектор Лев Руднев. В 2007 году высотку включили в реестр культурного наследия.

На данный момент дворец является одним из самых больших культурно-выставочных центров Польши. Власти страны неоднократно рассматривали идею сноса здания.