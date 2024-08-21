В квартире многоэтажного дома на юге Москвы произошел пожар

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В 12-этажном доме в Южном Чертаново в Москве загорелась квартира, сообщили РБК в пресс-службе столичного МЧС.

Пожар произошел на девятом этаже дома по адресу: ул. Газопровод, д. 3, к. 1.

«Огнеборцы спасли из горящей квартиры женщину и ребенка. Принятыми мерами в 17:34 мск пожар локализован», — говорится в сообщении.

В результате ЧП никто не пострадал, отметили в ведомстве.

Позже пресс-служба МЧС Москвы сообщила, что площадь пожара на девятом этаже составила 40 кв. м, еще пять квадратных метров были охвачены огнем на балконе на десятом этаже. По данным ведомства, шесть человек были «переданы врачам».

14 августа в Волгограде в результате пожара погибли двое детей. Возгорание началось в квартире девятиэтажного жилого дома на улице Двинской. Причиной ЧП стали загоревшиеся домашние вещи.

На месте происшествия спасатели обнаружили тела мальчиков пяти и трех лет. Их мать госпитализировали с ожогами.