Путин приехал в Детский клинический центр им. Рошаля в Красногорске

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Президент России Владимир Путин посетил новый Детский клинический центр имени Леонида Рошаля в Красногорске, сообщила пресс-служба Кремля в телеграм-канале.

В клинику глава государства приехал вместе с президентом НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Рошалем.

«Детский клинический центр — флагманский проект в развитии детского здравоохранения Подмосковья. В нем собраны 28 профилей медицинской помощи, в том числе высокотехнологичная хирургия различных направлений», — говорится в сообщении Кремля.

Строительство центра началось три года назад в рамках национального проекта «Здравоохранение». Клиника рассчитана более чем на 460 коек, в ней оборудованы 23 операционных, четыре отделения реанимации, в частности реанимационная секция для новорожденных. В клиническом центре откроют 28 профилей медпомощи.

В медучреждении будут работать более 1,6 тыс. специалистов. Ежегодно в стационаре будут проходить лечение около 15 тыс. детей, еще 150 тыс. пациентов смогут обследоваться и получить консультацию. Открытие центра планируется в ближайшее время.