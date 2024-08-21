Путин приехал в Детский клинический центр им. Рошаля в Красногорске
Президент России Владимир Путин посетил новый Детский клинический центр имени Леонида Рошаля в Красногорске, сообщила пресс-служба Кремля в телеграм-канале.
В клинику глава государства приехал вместе с президентом НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Рошалем.
«Детский клинический центр — флагманский проект в развитии детского здравоохранения Подмосковья. В нем собраны 28 профилей медицинской помощи, в том числе высокотехнологичная хирургия различных направлений», — говорится в сообщении Кремля.
Строительство центра началось три года назад в рамках национального проекта «Здравоохранение». Клиника рассчитана более чем на 460 коек, в ней оборудованы 23 операционных, четыре отделения реанимации, в частности реанимационная секция для новорожденных. В клиническом центре откроют 28 профилей медпомощи.
В медучреждении будут работать более 1,6 тыс. специалистов. Ежегодно в стационаре будут проходить лечение около 15 тыс. детей, еще 150 тыс. пациентов смогут обследоваться и получить консультацию. Открытие центра планируется в ближайшее время.
Роскомнадзор назвал причину сбоя в работе WhatsApp и Telegram
ЦИК решил отложить выборы в районах Курской области
Ученые связали прием препарата «Оземпик» с мыслями о суициде
Росстат сообщил о росте смертей
ВТБ рассказал о схеме мошенников с арендой банковских карт
Мужчину арестовали за то, что он раскрыл измену своей жены
Аренда жилья в России стала дорожать быстрее на фоне дорогой ипотеки
Дженнифер Лопес подала на развод с Беном Аффлеком
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов